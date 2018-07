Incêndio interdita acesso de rodovia em Guarulhos-SP

Segundo a concessionária Ecopistas, a interdição vai facilitar a ação dos bombeiros que trabalham para apagar as chamas no local, perto do km 215 da Dutra.

A concessionária NovaDutra informou que a via não havia sido interditada até às 18h20, mas o motorista que trafegava sentido São Paulo encontrava lentidão entre os kms 219 e 221 e entre os kms 206 e 210, em Guarulhos. No sentido Rio, a Dutra registrava morosidade entre os kms 213 e 210.