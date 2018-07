Incêndio interrompe atividades de hospital no RS Um incêndio ocorrido pouco depois de uma visita do governador Tarso Genro (PT) forçou o Hospital Beneficente São Vicente de Paulo, de Osório, no litoral do Rio Grande do Sul, a suspender suas atividades, neste sábado. Ninguém ficou ferido. Os 70 pacientes que estavam internados foram levados para hospitais de Tramandaí, Capão da Canoa e Santo Antônio da Patrulha, na mesma região.