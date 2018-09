Incêndio interrompe tráfego no centro de Porto Alegre Um incêndio destruiu parte das instalações internas e do teto de um prédio de três andares na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, no final da manhã de hoje. Os bombeiros tiveram de subir ao telhado de edifícios vizinhos para conter as chamas. O fogo foi apagado em cerca de 40 minutos, mas os transtornos se estenderam pelo resto do dia.