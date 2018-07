Incêndio já destruiu 70% do Parque em Mato Grosso

O suboficial do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças, subtenente José Franco Filho, disse que o ar seco aliado à falta de chuvas dificultam o combate ao fogo que reúne, desde o primeiro dia, homens do Exército Brasileiro, servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), brigadistas e voluntários. "Os locais são de difícil acesso. A baixa umidade do ar, altas temperaturas durante o dia e ventos forte a noite dificultam nosso trabalho. Quando controlamos um, outro começa noutro local", observou.

De acordo com a assessoria da Prefeitura local, além dos danos ambientais, o incêndio acaba provocando problemas de saúde. "Nesta época do ano há um agravamento de problemas de saúde, que pioraram nos últimos dias com a fumaça desta queimada na Serra", disse o diretor do Pronto Socorro Municipal de Barra, Jaíltoin Pereira

O combate ao fogo acontece por terra e pelo ar com apoio de uma aeronave com capacidade de cerca de três mil litros de água. Com uma área de 10 mil hectares, o Parque é composto por circuito de cachoeiras, trilhas, grutas e sítios arqueológicos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter começado acidentalmente.