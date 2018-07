Incêndio leva pânico a hospital público no MA

Um incêndio de grandes proporções destruiu na manhã de ontem parte das instalações do Hospital Carlos Macieira, em São Luís (MA). Os bombeiros levaram três horas para controlar o fogo, que começou na farmácia e se alastrou por três dos cinco andares do único hospital de alta complexidade destinado ao atendimento dos servidores públicos estaduais do Maranhão. Não houve registro de vítimas.

Logo que o fogo foi detectado, às 10 horas, os 150 pacientes que estavam internados nas enfermarias e na UTI da casa de saúde foram retirados. Houve correria, pânico e confusão.

Muitos dos pacientes deixaram as dependências do hospital nos braços de servidores, cadetes da PM, funcionários dos Correios e operários de uma obra vizinha que correram para o local.

Os pacientes foram colocados em colchões na parte externa do prédio, enquanto esperavam uma das 30 ambulâncias que foram acionadas para levá-los a outras unidades de saúde públicas- como o Hospital Geral e o Hospital Universitário, ambos federais - e casas de saúde privadas da capital maranhense.

Inicialmente, o combate ao incêndio começou a ser feito por apenas uma viatura do Corpo de Bombeiros. Com a rápida expansão do fogo, outras unidades de combate a incêndio precisaram ser acionadas, envolvendo grande parte do contingente que serve nos grupamentos de combate ao fogo na capital.

Testemunhas afirmam que os bombeiros tiveram grande dificuldade de combater o incêndio por falta de equipamentos adequados. Pelo menos cinco caminhões pipas que a Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão (Caema) usa para abastecer de água potável a cidade foram deslocados para fornecer água aos caminhões dos bombeiros, em meio à falta de água nos hidrantes da unidade de saúde. Vários voluntários, muitos deles funcionários do hospital, se ofereceram para ajudar a combater as chamas.

Alta combustão. Ainda pela manhã, enquanto os bombeiros tentavam debelar o incêndio, o secretário adjunto de Estado de Saúde, José Márcio Leite, esteve no local e afirmou que o fogo começou na área da farmácia, onde são guardados remédios e produtos químicos usados no atendimento aos pacientes. "O material estocado nesta área do prédio é de alta combustão, o que favoreceu à propagação do fogo", disse Leite.

Em reformas para modernização, o Hospital Carlos Macieira, com 42 leitos de UTI, é uma das poucas casas de saúde públicas e de alta complexidade de São Luís.

Há cerca de três semanas a unidade de saúde já tinha tido problemas com o roubo da tubulação de oxigênio, que, segundo as autoridades, havia colocado em risco a vida de 19 pacientes.

No início da tarde, a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão divulgou uma nota oficial em que informou que tomou todas as medidas para proteger e resguardar a vida dos internos. "Todos os pacientes da unidade de saúde estão sendo transferidos para hospitais das redes pública e particular de São Luís", diz a nota. Além disso, a secretaria orientou os funcionários a se apresentar para o serviço no Hospital Geral para atender aos pacientes transferidos.