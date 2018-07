Incêndio mata 13 crianças estrangeiras em shopping no Catar

Não estava claro de imediato o que provocou o fogo no Villagio Mall, na extremidade oeste de Doha, e o Ministério do Interior do Catar afirmou que foi aberta uma investigação.

"Parece que não havia alarme nem dispositivos antifogo no shopping", disse à Reuters o parente de uma criança de 2 anos que morreu no incêndio, falando de um telefone do hospital Hamad, no Catar.

Via-se fumaça saindo do shopping, que foi esvaziado. Ambulâncias e veículos policiais bloqueavam a entrada do complexo.

Um funcionário do ministério disse aos jornalistas que nenhuma das vítimas era do Catar. Quatro dos adultos mortos eram professores e os outros dois eram funcionários da Defesa Civil, afirmou a autoridade. Outras 17 pessoas ficaram feridas, incluindo quatro crianças, acrescentou o funcionário.

Muitos expatriados vivem no Catar, país do Golfo Pérsico rico em gás e petróleo com um dos mais altos padrões de vida no mundo.

Inaugurado em 2006, o Villagio Mall é um complexo de shoppings com temática italiana e inclui hotel, parque temático e um canal com gôndolas.

