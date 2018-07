Incêndio mata 21 pessoas em albergue na Polônia

Ao menos outras 20 pessoas ficaram feridas, a maior parte depois de pular de janelas para escapar das chamas. Bombeiros procuravam outras vítimas, segundo o porta-voz da corporação Pawel Fratczak.

Cerca de 77 pessoas estavam registradas no albergue, em Kaminiec Pomorski, mas o exato número de pessoas no local na hora do incêndio era incerto.

"Alguns dos sobreviventes eram apenas visitantes", disse Fratczak.

Alguns disseram ter pulado da janela para sobreviver. Outros afirmaram que não era o primeiro incêndio no local.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, visitou o local na segunda-feira e prometeu ajuda governamental a sobreviventes e famílias das vítimas. O presidente Lech Kaczynsky declarou três dias de luto nacional.

(Reportagem de Patryk Wasilewski)