Incêndio mata adolescente de 14 anos em Alvorada-RS Uma adolescente morreu na madrugada de hoje em um incêndio no bairro Nova Americana, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. O fogo começou por volta das 5h30, em uma casa pequena de madeira, que foi destruída rapidamente, segundo o Corpo de Bombeiros. Stefanni Rochele dos Santos, de 14 anos, não conseguiu sair da residência e morreu no local. A menina estava sozinha dentro da casa. Os bombeiros ainda não sabem o que causou o incêndio.