Incêndio mata criança e funcionária de abrigo no PR

Segundo a prefeitura, no abrigo estavam 16 crianças que tinham sido retiradas das famílias, por ordem da Justiça, devido à situação de risco em que viviam. Policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que o fogo foi provocado, provavelmente, por um curto circuito. Um menino teria chutado uma bola contra uma lâmpada, e o fogo começou no forro de madeira. As pessoas somente perceberam o incêndio quando partes do forro em chamas começaram a cair e alastrar-se pelas divisórias que também eram de madeira.

Voluntários e policiais ajudaram na retirada das crianças. A casa fica em frente à delegacia. Segundo as informações, Cacilda foi quem mais permaneceu dentro da casa durante o trabalho de retirada das crianças. A menina que morreu estava em um quarto cujo teto desabou quando policiais tentavam chegar ao local. A prefeitura já tem um novo abrigo que estava apenas recebendo acabamento para remoção das crianças, o que aconteceria em aproximadamente um mês. A Justiça autorizou que, emergencialmente, as sobreviventes sejam alojadas em uma creche. De acordo com a prefeitura, todas passaram por consulta médica em Curitiba logo após o incêndio.