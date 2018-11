Incêndio mata duas pessoas em favela de São Paulo

Há 24 viaturas do Corpo de Bombeiros no local para tentar controlar o incêndio na favela do Corujão, que contam com apoio de dois helicópteros Águia da Polícia Militar. O incêndio já dura mais de três horas, e as causas do fogo ainda são desconhecidas.

Estima-se que cerca de 800 pessoas morem no local, em cerca de 300 barracos. Segundo os bombeiros, pelo menos 60 moradias foram destruídas pelo incêndio.