Incêndio mata família em Cachoeira do Sul-RS O incêndio de uma casa matou nesta quinta-feira quatro pessoas de uma mesma família em Cachoeira do Sul (RS). A tragédia ocorreu na comunidade de Ferreira, a dez quilômetros da sede do município. Avisados por vizinhos, os bombeiros foram ao local, mas encontraram a casa já destruída e os corpos nos escombros.