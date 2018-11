Incêndio mata garoto de oito anos em favela na zona norte do Rio

RIO- Um menino de seis anos morreu no início da tarde deste domingo, 26, em um incêndio que destruiu parte de um sobrado na Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio.

Arlei Medeiros brincava em casa quando o fogo começou e não conseguiu escapar. Dois meninos de 4 e 12 anos, que também estavam no sobrado, conseguiram deixar o local sem ferimentos e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

O incêndio foi controlado rapidamente, mas destruiu pelo menos dois cômodos da casa e danificou parte de um imóvel vizinho.

Bombeiros não descartam a possibilidade de que o fogo tenha sido provocado por Arlei. Uma perícia será feita para determinar as causas do incidente.