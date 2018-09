Incêndio mata jornalista Maria Rech em Porto Alegre A jornalista Maria Iara Rech, de 67 anos, morreu durante o incêndio de um apartamento no terceiro andar de um edifício do bairro Bela Vista, em Porto Alegre, no final da noite de segunda-feira. Chamados pelos vizinhos, os bombeiros controlaram o fogo em 20 minutos e encontraram o corpo da moradora no meio dos escombros. A causa do incêndio ainda é desconhecida e será apurada pela perícia.