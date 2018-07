Incêndio mata mãe e dois filhos em Porto Alegre

Um incêndio em uma casa de dois andares na madrugada deste sábado, 4, provocou a morte de Cinara dos Santos, de 30 anos, e seus filhos Rafael, 10 anos, e Eduarda, de 6, no bairro Morada da Hípica, na zona sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Genilson Pereira conseguiu pular de uma janela e foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro, onde está internado, em estado regular. O delegado Walter Wagner, que investiga o caso, trabalha com a hipótese de incêndio criminoso. Moradores do bairro disseram que um homem aproximou-se da casa pilotando uma motocicleta e saiu poucos minutos depois, em alta velocidade, quando as chamas já começavam a se alastrar. Como há registros recentes de agressões e ameaças sofridas pela mulher, a polícia desconfia de crime passional, que teria sido cometido pelo ex-marido de Cinara e pai de uma das crianças. Ele foi localizado e preso preventivamente, mas negou ter ateado fogo à casa.