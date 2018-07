Incêndio mata três crianças em Nova Iguaçu-RJ Três crianças com idades entre 1 e 4 anos morreram queimadas no fim da noite de ontem, após incêndio numa casa no Jardim da Viga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O fogo teria sido provocado por uma vela acesa. As crianças, de mães diferentes (duas irmãs), estavam sozinhas.