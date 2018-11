Incêndio na Fundação Casa mata 1 e fere 10 em SP Um jovem de 18 anos morreu hoje na unidade Encosta Norte da Fundação Casa (antiga Febem), no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Segundo a instituição, um interno com problemas psiquiátricos descascou um fio da rede elétrica do quarto em que estava e ateou fogo em colchões. Em meio à correria provocada pela fumaça, outros dez internos se feriram.