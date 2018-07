Incêndio na Tiquatira interdita vias e causa lentidão

O incêndio também se reflete no fluxo da Marginal do Tietê, em direção à Rodovia Ayrton Senna. Segundo a CET, a via registrava às 18h20 8,9 quilômetros de congestionamento, na pista local, da Rua Massinet Sorcinelli até o Viaduto Milton Tavares de Souza. Na pista expressa, a Marginal tinha 8,7 quilômetros de engarrafamento, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

As chamas consumiram cerca de 40 barracos da favela. O fogo teve início por volta das 17 horas, na Avenida Gabriela Mistral, que também está interditada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre feridos.