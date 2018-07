Incêndio não afetará entregas, afirma Ponto Frio

Segundo a assessoria de imprensa da rede varejista, o CD tinha em seu estoque produtos de linha branca, eletroeletrônicos, móveis, colchões e bazar. Tanto o prédio, de 31 mil metros quadrados, quanto os estoques estão segurados. A empresa não divulgou os prejuízos com o incêndio.

No CD da Rodovia Presidente Dutra trabalhavam 130 pessoas e, conforme a companhia, não houve vítimas ou feridos durante o incidente. "A rede já instituiu uma comissão interna para apurar o ocorrido e irá tomar todas as medidas cabíveis para minimizar o impacto desse incidente", afirmou a empresa, em nota. O Ponto Frio informou ainda que uma equipe de segurança e prevenção foi acionada para evacuar os funcionários do Centro de Distribuição durante o incêndio, que começou por volta das 16 horas.