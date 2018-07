Incêndio no Butantan destrói coleção com 85 mil cobras O incêndio que atingiu na manhã de hoje o laboratório de répteis do Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, destruiu a maior coleção de cobras dos trópicos do mundo, com 85 mil exemplares. Amostras de aranhas e escorpiões também foram consumidas pelas chamas. O fogo parece ter sido causado por um curto-circuito, logo após a chave de luz ter sido religada.