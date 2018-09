Incêndio no Instituto Butantã, em SP, foi acidental

Segundo o delegado Guaracy Moreira Filho, do 51º DP, "ninguém será indiciado porque não foi configurado crime". Ainda de acordo com o delegado, "não há elementos no laudo sobre as prováveis causas do fogo e nem sequer nos depoimentos das testemunhas que indiquem a responsabilidade de alguém pelo que aconteceu". "Foi um acidente", conclui.

A Polícia Civil deve concluir o inquérito instaurado para apurar as causas e eventuais responsabilidades no caso do incêndio na próxima semana, que depois será encaminhado à Justiça, segundo o delegado.

O laudo do núcleo de engenharia do Instituto de Criminalística da Polícia Técnico Científica paulista apontou que o incêndio que atingiu o instituto foi acidental. O fogo comprometeu boa parte da coleção de 77 mil serpentes e 450 mil aranhas e escorpiões.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o laudo mostra que o fogo começou em consequência do superaquecimento de pedras de calor, usadas em ambientes artificiais para aquecer as cobras.