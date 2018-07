Incêndio obriga desocupação de condomínios em SP

O diretor da Defesa Civil, Paulo Victor Novaes, destacou que o órgão decidiu retirar os moradores dos locais por causa da grande cortina de fumaça. Juntos, os conjuntos tem cerca de 100 moradias, sendo um deles formado por prédios e o outro por casas.

De acordo com Novaes, a altura da fumaça escura pode indicar que as chamas queimaram plástico e espuma. As causas do incêndio serão investigadas.

Ainda não há informação de feridos.