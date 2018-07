Incêndio paralisa produção na plataforma P-20 da Petrobras

A paralisação nas atividades na plataforma, que produziu 22 mil barris por dia em novembro, ocorreu por medida de segurança, disse a estatal anteriormente.

A P-20 responde por pouco mais de 1 por cento da produção diária do Brasil e por mais de 10 por cento da produção de Marlim.

A Petrobras instaurou uma comissão de investigação para apurar as causas do incidente.

Uma outra equipe de engenharia foi deslocada para a P-20 "para preparar, no menor tempo possível, um cronograma com todas as ações necessárias para o pleno retorno à operação", acrescentou a estatal.

O incêndio ocorreu nas imediações do sistema de injeção de produtos químicos da plataforma P-20.

A assessoria da Petrobras disse que um dos trabalhadores a bordo na plataforma inalou fumaça e um outro sofreu leve torção nos tornozelos. Eles passam bem.

A empresa afirmou ainda que "todos os sistemas e procedimentos de segurança funcionaram conforme previsto durante a emergência e a habitabilidade da unidade de produção está plenamente preservada".

(Por Fabíola Gomes; com reportagem adicional de Roberto Samora e Jeb Blount)