Incêndio pode ter destruído até 30% de mercado gaúcho O incêndio na noite de sábado pode ter destruído de 10% a 30% das instalações do Mercado Público de Porto Alegre, de acordo com avaliação informal de peritos, que entraram no prédio na manhã deste domingo. Eles vão investigar as causas que deram origem ao fogo, mas ainda não têm qualquer pista. O secretário da Segurança Pública, Airton Michels, descartou apenas a hipótese de incêndio criminoso.