Incêndio pode ter destruído quadros famosos no Rio Um incêndio no apartamento de um colecionador de artes plásticas em Copacabana, na zona sul do Rio, na noite desta segunda-feira, pode ter destruído quadros importantes de artistas brasileiros. Até o fechamento desta edição, embora o fogo já estivesse controlado, os bombeiros não haviam autorizado o acesso ao apartamento e não havia confirmação sobre a destruição ou não das peças.