Incêndio provoca interdição da Avenida Santo Amaro-SP A Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, foi totalmente interditada na tarde de hoje, no trecho entre as Ruas Gomes de Carvalho e Doutor Cardoso de Melo, por causa do incêndio que atinge uma loja na Rua Araguari. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) organizou desvios na região. No sentido bairro, o motorista seguia pelas Ruas Gomes de Carvalho, Baluarte e Alvorada para retornar à Santo Amaro. No sentido centro, a alternativa é o trajeto pela Avenida João Castaldi, Rua Inhambu e Avenida Rouxinol.