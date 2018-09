Incêndio que atingiu USP de Ribeirão foi intencional, diz Ibama

O incêndio que atingiu o banco genético da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, em agosto, e destruiu 27,3 hectares de floresta foi intencional, afirma o técnico Celso Luiz Ambrósio, do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, do Ibama.

Segundo Ambrósio, após análise da região atingida pelo fogo foi possível determinar que o incêndio não começou com a queima de lixo, por exemplo. "Encontramos o ponto de origem do incêndio e não havia nenhum dispositivo de ignição no local, característica que nos leva a pensar que a queimada foi intencional", explicou o técnico.

O laudo, que ainda não foi encaminhado para a universidade, não aponta culpados.

O técnico do Ibama formula algumas hipóteses que podem ter motivado o incêndio em Ribeirão: piromaníacos, criação de pasto para animais ou "até mesmo por vingança".

Dimensão. A floresta queimada tem 75 hectares, sendo que 45 deles fazem parte do banco genético da USP - plantas e sementes de espécies das bacias hidrográficas dos Rios Pardo e Mogi, além de mamíferos, aves, fungos, insetos e animais de solo.

De acordo com Elenice Mauro Varanda, pesquisadora do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na parte do banco genético incendiado existiam 45 espécies arbóreas com 3.375 progênies (matrizes para preservação da variabilidade genética) que serviriam para a criação de novas florestas.

A guarda da universidade classificou o incêndio ocorrido em agosto como o maior da história do câmpus. Também foi perdido material genético de insetos e aves, além de ninhos de passarinhos.

De acordo com Elenice, "guardadas as devidas proporções, a perda da USP é semelhante à sofrida pelo Instituto Butantã", de São Paulo, quando um incêndio destruiu a maior coleção de cobras, aranhas e escorpiões do mundo, em maio do ano passado. / COLABORARAM SOLANGE SPIGLIATTI e LUÍS HENRIQUE TROVO, ESPECIAL PARA O ESTADO