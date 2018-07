Incêndios ameaçam cidades australianas; alerta é acionado Bombeiros usaram aviões e equipamentos térmicos para conter o fogo na mata perto das duas maiores cidades australianas, Sydney e Melbourne, nesta sexta-feira, em meio a uma intensa onda de calor por todo o país. As previsões são de mais calor no fim de semana, o que pode provocar os maiores incêndios florestais em décadas. Em três Estados foram emitido alertas avisando que quem provocar incêndios receberá punições severas. Os postos de atendimento de saúde foram instruídos a se preparar, pois a onda de calor provocou várias mortes na semana passada. Na cidade de Ivanhoe, no Estado de New South Wales, a previsão é de 47 graus Celsius no sábado. As cidades de Sydney e Melbourne também terão temperaturas acima dos 40 graus. Na sexta-feira, os bombeiros disseram que um incêndio começou em um parque nacional em Lane Cove, no subúrbio de Sydney, enquanto outro atingiu o norte, também nas proximidades da cidade. "Estamos fazendo a operação de combate agora", disse o superintendente dos bombeiros Paul McGuiggan à Reuters. "Queremos garantir que, durante a noite, não haja chance de outros incêndios começarem. Temos equipes trabalhando entre os arbustos, com câmeras que captam o calor". Aviões também estão jogando água sobre as chamas em Melbourne, onde 120 hectares de parques foram destruídos, informou o Corpo de Bombeiros de Victoria. Um porta-voz disse que há temores de que o incêndio no parque estadual de Bnyip pode se espalhar no sábado. "O incêndio ainda está se espalhando. Não foi controlado", disse o porta-voz.