Incêndios atingem apartamento e restaurante em SP

Os bombeiros receberam a ocorrência às 14h30 e, às 15h20, o fogo ainda não havia sido controlado. O prédio atingido fica no número 28 da Rua Duarte Teixeira Chaves. As autoridades não têm informações sobre vítimas. Viaturas da Polícia Militar acompanham o atendimento.

Restaurante

A cozinha de um restaurante foi destruída por outro incêndio que aconteceu no início desta tarde, no número 1230 da Avenida Presidente Wilson, no Cambuci, centro de São Paulo. Três viaturas dos bombeiros controlaram as chamas às 14h40, meia hora após o conhecimento sobre o acidente.

De acordo com os bombeiros, nenhuma pessoa ficou ferida e ainda não há dados que indiquem o que teria causado as chamas. A Polícia Militar não tem informações sobre o local e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não recebeu solicitações para interditar a região.