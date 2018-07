Incêndios causam 3 mortes em SP no fim de semana

Anteontem, um homem de 70 anos e uma mulher de 60 morreram asfixiados em um casa de madeira, localizada na Rua Jarbas Lacerda, na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), cinco viaturas atuaram no combate às chamas.

Em Mogi das Cruzes, um incêndio atingiu uma residência de alvenaria, localizada na Rua Deodato Wertheimer, no bairro Brás Cubas. Um homem, de 77 anos, cadeirante, morreu carbonizado. Uma criança foi socorrida pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) para o Pronto-Socorro de Mogi das Cruzes. Não há informação sobre o estado de saúda da criança.