Incêndios destroem duas cidades no Texas e matam duas pessoas

Bombeiros apagaram mais de 20 grandes focos de incêndio ao redor de 60 mil acres (24.280 hectares) na sexta-feira, um dia depois que 100 mil acres foram queimados e as pequenas cidades de Stoneburg e Sunset, no município de Montague, noroeste de Fort Worth, foram destruídos, de acordo com um comunicado do governador do Texas, Rick Perry.

Um casal residente no município de Montague morreu quando o vento soprou forte e folhas em chamas em rápido movimento consumiram sua casa, afirmaram autoridades locais.

A fumaça dos incêndios cobriu a Rodovia interestadual 35, ao norte de Dallas, e deixaram o tráfego lento. Em um trecho, a Rodovia Expressa 287, a noroeste de Fort Worth, teve de ser bloqueada por conta da espessa fumaça.

A expectativa era de que as condições do tempo melhorassem no final da sexta-feira, com ventos mais calmos e uma previsão de umidade mais elevada, disseram autoridades do Serviço de Previsão do Tempo do Texas.

O governador Perry pediu à Agência Federal de Gerenciamento de Emergência (FEMA, na sigla em inglês) que declarasse estado de emergência em 199 municípios do Texas ameaçados pelos incêndios.

Matos e galhos em chamas também atingiram as regiões oeste e central de Oklahoma na quinta-feira, destruindo cerca de 100 casas e ferindo mais de 30 pessoas, segundo notícias da mídia local.

