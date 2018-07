Incêndios destroem galpões Dois incêndios atingiram galpões na noite de ontem em São Paulo. O primeiro, iniciado às 19 horas, foi num depósito de cosméticos na Rua Paulo Emílio Salles Gomes, no Bairro do Limão, zona norte. A fábrica estava vazia, mas dois bombeiros tiveram as mãos e os braços queimados. Entre os produtos armazenados estava cera de depilação, substância inflamável que dificultou o trabalho das equipes porque grudou nos uniformes. O fogo só foi controlado por volta das 20h. O segundo incêndio (foto) foi numa fábrica de material de limpeza na Vila Leopoldina, zona oeste, e durou das 21h às 23h. Ninguém ficou ferido.