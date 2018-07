Incêndios em florestas matam pelo menos 25 na Austrália

Incêndios em florestas no sudeste da Austrália mataram pelo menos 25 pessoas neste sábado e destruíram cerca de cem casas. A polícia acredita que o número de vítimas pode chegar a 40. Dezenas de milhares de bombeiros estão sendo enviados para os Estados de Victoria, South Australia e New South Wales, onde fortes ventos e temperaturas quentes ajudaram a espalhar o fogo. Autoridades afirmam que o Estado de Victoria está passando pelo pior incêndio da sua história. A parte sul do país está enfrentando uma das maiores ondas de calor da história. O correspondente da BBC em Sydney, Nick Bryant, afirma que as temperaturas no sul da Austrália atingiram 47ºC. Um morador de King Lake, noroeste de Melbourne, disse que toda a cidade está em chamas. Cerca de 200 pessoas teriam buscado abrigo em um bar, e bombeiros não estariam conseguindo chegar ao local. Segundo ele, o fogo espalhou-se pela cidade em poucos minutos. Em New South Wales, um homem foi preso. Ele é suspeito de ter começado um incêndio de propósito. Recentemente, um estudo indicou que cerca de metade dos incêndios na Austrália são provocados deliberadamente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.