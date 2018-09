Incenso vira arma para salvar casamentos no Senegal

As mulheres senegalesas estão recorrendo a uma velha arma para manter seus casamentos em um período em que crescem os índices de divórcios no Senegal e, especialmente, na capital, Dakar. A arma é um incenso extraído da casca de árvores locais e conhecido como thourayye (pronuncia-se tchurai). Segundo a crença popular no país, o perfume deste incenso tradicional tem o poder de afastar espíritos ruins. Agora, as mulheres senegalesas estão usando o incenso também como solução para seus problemas conjugais. Sanou Ba, casada há três anos, disse que usa thourayye, e que seu marido adora o perfume. "Existem tipos diferentes de thourayye e um dos meus segredos é usar um mesmo tipo por um longo período, para que meu marido se acostume com aquele aroma em particular", diz Sanou Ba. "Dessa forma, quando ele estiver fora e sentir o mesmo cheiro em algum lugar, vai pensar em mim." Ritual A queima do thourayye é parte da rotina em muitos lares em Dakar. Ao cair da noite, as mulheres são vistas queimando carvão em potes de argila especiais. O carvão queimado é coberto com cinza branca, que é aquecida pelo carvão. O thourayye é então colocado sobre a cinza branca que, por sua vez, queima o incenso, e a fumaça resultante perfuma o ambiente. A importância deste incenso na cultura senegalesa pode ser avaliada por sua presença no cancioneiro popular, e muitas das grandes compositoras do país dedicaram canções ao thourayye. Entre elas está Fatou Laobae, que além de cantar o incenso em suas músicas, também fundou o Centro Thourayye de Aconselhamento para Casais. O centro funciona no apartamento da cantora. Ao chegar, o visitante é saudado pelo aroma do incenso. Entre outros objetos à disposição, estão colares de contas que as senegalesas usam como cintos à noite. Na penumbra, as contas brilham e fazem um ruído atraente e sugestivo. Fazendo piada, os homens senegaleses apelidaram os cintos de "armas de destruição noturna". Poder afrodisíaco A fundadora do centro, Fatou Laobae, diz que quando se trata de manter um bom casamento, tanto o homem quanto a mulher têm seus papéis. "O thourayye tem muita importância nisso, mas o grande segredo para nós, mulheres, é que mesmo que seu marido seja fraco, no momento em que você coloca o incenso, o perfume faz crescer nele a paixão por você", explicou. "Sempre que você sente o aroma do thourayye, sua mente vai direto para a pessoa que você mais ama", disse Fatou Laobae. "O thourayye fortalece o amor". A estratégia das mulheres senegalesas para estabilizar seu casamento é simples: manter o homem feliz em casa para que ele não tenha vontade de sair e, possivelmente, cair na tentação. Samory Gassama está casado há cinco anos e tem dois filhos. Ele disse que, no caso dele, a tática está funcionando. "Parece que nossas mulheres estão ficando cada vez mais inventivas para manter seus casamentos", disse Gassama. "Por exemplo, quando está frio, minha mulher esfrega thourayye em todo o seu corpo. O perfume enche o quarto e me faz dormir profundamente. Eu acordo bem depois da hora habitual", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.