Incertezas sobre atividade levaram a 'último ajuste' da Selic--ata do Copom Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central que votaram na última reunião a favor do corte da Selic para 7,25 por cento argumentaram que restavam incertezas quanto à velocidade de recuperação da atividade e que o cenário prospectivo para a inflação ainda comportava um "último ajuste" nas condições monetárias.