Incidente com avião da FAB afeta aeroporto de Fortaleza O aeroporto internacional Pinto Martins, em Fortaleza, ficou fechado na madrugada deste domingo, 2, em razão de pouso forçado de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Com isso, 16 voos foram suspensos e só retomaram a partir das dez da manhã. O suficiente para causar transtornos no saguão, onde passageiros não eram informados corretamente pelas companhias aéreas do problema. Os voos que acabaram sendo afetados foram da Gol, TAM, Avianca e Azul.