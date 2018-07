Incidente com Coreia do Norte ofusca início da disputa olímpica

O erro ocorreu no estádio Hampden Park, em Glasgow (Escócia), palco de um dos seis jogos do primeiro dia do torneio feminino de futebol. A confusão durou mais de uma hora, até que as norte-coreanas aceitassem entrar em campo. Elas ganharam o jogo por 2 x 0.

Nas outras partidas do dia, a seleção dos EUA, lutando pelo seu terceiro ouro consecutivo, venceu de virada a França, por 4 x 2. O Japão, campeão mundial, derrotou o Canadá por 2 x 1, e a anfitriã Grã-Bretanha bateu a Nova Zelândia, por 1 x 0.

A seleção do Brasil, cotada para o título, goleou Camarões por 5 x 0, e a Suécia, outra possível medalhista, ganhou da África do Sul (4 x 1).

Por causa do calendário apertado, os torneios de futebol começam antes da cerimônia oficial de abertura da Olimpíada, que será na sexta-feira.

O incidente em Glasgow aconteceu quando as equipes estavam perfiladas no gramado, esperando o jogo começar. A bandeira da Coreia do Sul foi mostrada no telão do estádio, irritando as jogadoras norte-coreanas.

"Fizemos um pedido completo de desculpas à equipe e ao CON (comitê olímpico nacional) norte-coreano. Um erro genuíno foi feito, pelo qual pedimos desculpas. Medidas serão tomadas para garantir que não se repita", disse Andy Mitchell, gerente de mídia do estádio.

A poderosa seleção dos EUA também teve um início turbulento no torneio, e já perdia de 2 x 0 após 14 minutos de jogo. Mas Alex Morgan comandou a virada, marcando dois gols. Abby Wambach e a reserva Carli Lloyd selaram o placar.

Antes, a seleção britânica fez o primeiro evento da Olimpíada, em Cardiff (País de Gales), e Steph Houghton marcou o único gol do jogo, de falta, no segundo tempo. É a primeira vez que a Grã-Bretanha forma uma seleção feminina.

O Brasil, que fez o segundo jogo do dia em Cardiff, apresentou um volume de jogo impressionante, demolindo a defesa camaronesa. O destaque foi Marta, cinco vezes eleita melhor jogadora do mundo, que marcou dois gols - um deles de pênalti.

Cristiane, que entrou no começo do segundo tempo, marcou seu 11o gol em Olimpíadas, um recorde na história do futebol feminino.