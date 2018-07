Incidente com urubu faz avião retornar para Cumbica Um urubu fez um Boeing 777-200 da Korean Air retornar hoje ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Pouco depois da aeronave decolar do terminal, às 13h48, o piloto identificou um problema no avião. Tratava-se do estrago causado pela ave, que se chocou contra uma das turbinas, danificando-a. O piloto solicitou, então, um pouso de emergência e, por volta das 14h30, aterrissou em Guarulhos. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, o procedimento, adotado por medida de segurança, ocorreu sem problemas e nenhum dos 138 passageiros ficou ferido. O avião fazia o vôo kk 062, com escala em Los Angeles, nos Estados Unidos. O destino final seria Seul, na Coréia do Sul. A Korean Air informou que parte dos passageiros deve ser acomodada em outros vôos e outra deve ser levada para hotéis na região do aeroporto. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) informou que o pouso de emergência não afetou o funcionamento do aeroporto, que opera sem restrições na tarde de hoje. Até as 16 horas, dos 126 vôos previstos para sair de Guarulhos, 13 sofreram atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 10,3% do total, e 2 foram cancelados (1,6%).