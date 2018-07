Incidentes na Virada levam interior a reforçar segurança Os incidentes e arrastões ocorridos durante a Virada Cultural de São Paulo, entre a noite de sábado e a tarde deste domingo, 18, levaram as prefeituras do interior que vão receber o evento na próxima semana a reforçar as medidas de segurança. As prefeituras de Sorocaba e Campinas, duas das 28 cidades que terão apresentações artísticas, informaram que vão adotar medidas extras para evitar tumultos.