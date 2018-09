Inconfidência queijeira

Se o Brasil do pós-guerra abraçava o american way of life até na alimentação (nas grandes capitais, a farinha de trigo importada venceu a cultura do milho e da mandioca) e já padecia de ignorância crônica a respeito de suas riquezas naturais, sob o martelo da lei ficou impossível preservar a tradição. Entre elas, a cultura centenária do queijo artesanal, produto que chegou com os portugueses.

O País desconhece seus queijos típicos - um pouco por preguiça de procurá-los, outro tanto por achar que não estejam à altura dos queijos europeus. A cultura queijeira brasileira resiste a duras penas, a despeito das exigências legais. Mas é preciso ir à Zona da Mata mineira para conhecer os queijos da Serra da Canastra e do Araxá; visitar os pampas gaúchos para provar o autêntico queijo serrano; dar voltas nos mercados de Fortaleza para descobrir o verdadeiro gosto do queijo coalho artesanal.

A lei de inspeção federal não autoriza a circulação interestadual de queijos feitos a partir de leite cru, exigindo maturação mínima de 60 dias para seu consumo. A regra imita as orientações hiper-higiênicas do FDA norte-americano. Os níveis máximos de impureza são dez vezes superiores aos dos queijos em circulação na União Europeia.

Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), quase 40% do queijo brasileiro artesanal é clandestino. "Os padrões exigidos na lei são mais industriais que artesanais. O produtor prefere vender leite para a indústria, abandonando a cultura que vem de gerações e uma elaboração cultural sofisticada", afirma o sociólogo Carlos Alberto Dória. "Quando se proíbe, além de centralizar a produção, você transforma o pequeno produtor em fornecedor."

Para obter o selo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) é preciso fazer grandes investimentos em instalações, equipamento e pessoal, além, é claro, de pasteurizar o leite. "O governo federal deveria incentivar os produtores artesanais por meio de financiamentos, capacitação e, sobretudo, criando uma legislação específica para tirá-los da ilegalidade, como fizeram os países europeus. Na Europa os queijos artesanais são valorizados, têm incentivos e legislação própria", diz José Fernando Cavalcante, professor de zootecnia na Universidade Estadual do Ceará.

Os pequenos produtores, amparados em cooperativas, ONGs e órgãos do governo, lutam para preservar a história de suas famílias e o valioso patrimônio gastronômico. Em 2008 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu o queijo artesanal mineiro como bem cultural, protegendo seus métodos e processos. É pouco - o efeito prático não altera em nada a legislação. Institutos de pesquisa ligados a universidades correm em paralelo. Há dezenas de estudos que comparam a composição química de queijos de leite cru à de pasteurizados, com alguns resultados: a pasteurização elimina bactérias benéficas ao ser humano. Além disso, o transporte e o armazenamento são corresponsáveis na preservação dos dois tipos de queijo, e praticamente os maiores vilões na contaminação dos produtos - o que significa dizer que persegui-lo e colocar o fabrico artesanal em situação de contravenção facilita o contrabando.

Numa iniciativa da Embrapa Agroindústria Tropical e da Emater-RS, deve ocorrer, em Fortaleza, o 1º Seminário de Queijos Artesanais do Brasil, entre 16 a 18 de novembro. "Os órgãos fiscalizadores caminham no sentido oposto ao da preservação cultural", diz Maria do Socorro Bastos, pesquisadora da Embrapa em Fortaleza.