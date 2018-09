Incor organiza programação de combate ao tabagismo De amanhã até o dia 30 de maio, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor) comemorará 15 anos de parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate ao tabagismo - o Incor foi uma das primeiras instituições brasileiras a aderir ao Dia Mundial de Combate ao Tabaco, em 1993. Para comemorar, o hospital programou uma série de atividades durante a semana, que culmina no dia 31 de maio, com a celebração da data mundial. O encontro foi organizado pelo Programa Ambulatorial de Tratamento do Tabagismo do Incor e pela Disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). É aberto à população e congrega entidades brasileiras representativas na luta contra o cigarro: Comitê para Implantação de Ambientes Livres do Tabaco e Centro de Referência no Tratamento de Álcool e Drogas, ambos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Comitê Antitabaco da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Aliança contra o Tabaco, Faculdade de Saúde Pública da USP,e o Hospital do Coração. A programação começa amanhã com a realização, entre 8h e 17h, de exames de determinação de concentração de monóxido de carbono no ar expirado de fumantes e não-fumantes e de prova de função pulmonar. Os exames são indicadores do nível de poluição do organismo pelo monóxido de carbono e do comprometimento da capacidade respiratória de fumantes - e, por conseqüência, do potencial risco cardiovascular e pulmonar em função do vício.