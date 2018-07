Incor: qualidade do ar melhora em locais fechados do Rio Estudo do Instituto do Coração (Incor) de São Paulo aponta queda de cerca de 50% na concentração de monóxido de carbono no ar em bares, casas noturnas e restaurantes do Rio de Janeiro. O levantamento divulgado hoje foi realizado antes e depois de três meses da implantação da lei que proibiu o fumo em locais fechados, sancionada em agosto de 2009.