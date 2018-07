Incor quer rastrear vítimas do colesterol alto Médicos do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor) querem rastrear quem são os 400 mil brasileiros que sofrem de hipercolesterolemia familiar. A doença, silenciosa, é resultado de uma mutação genética que causa colesterol alto desde a infância. O resultado: risco até 20 vezes maior de enfarte e derrame cerebral precoces. Nesta sexta-feira, o Incor faz campanha gratuita para detectar o mal na população. Serão distribuídas 500 senhas.