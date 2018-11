Incor registra centésimo transplante cardíaco pediátrico O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas alcançou no último fim de semana a simbólica marca do centésimo transplante cardíaco pediátrico realizado pela instituição. O paciente é o carioca Lucas Coelho da Costa, de 12 anos, que sofre de insuficiência cardíaca provocada por uma doença genética, a cardiomiopatia restritiva, que enrijece o músculo e impede que o sangue seja bombeado para o corpo em quantidade suficiente.