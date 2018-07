Incorporadora You,Inc prevê lançamentos de R$900 mi em 2014

Os lançamentos de quase 1 bilhão de reais neste ano devem marcar a guinada da empresa para um perfil mais arrojado, que já estava planejada desde a sua criação em 2009. A empresa pretende lançar de 12 a 15 novos empreendimentos em 2014.

"Temos 27 empreendimentos lançados (desde a criação da empresa) até hoje e, até o fim do ano devemos ter próximo de 40 empreendimentos lançados", disse à Reuters o diretor-executivo da empresa, Eduardo Muszkat.

"A gente já está com praticamente quase 400 milhões de reais para lançar até agosto. Já é um número bem expressivo", adicionou.

De acordo com Muszkat, um volume de lançamentos entre 800 milhões e 1 bilhão de reais ao ano é o ideal para obter custos mais competitivos e profissionais bem qualificados e remunerados.

"Depois disso não queremos crescer, queremos continuar neste patamar", afirmou o executivo, que criou a companhia com Abrão Muszkat, ex-sócio e fundador da Even.

O maior volume de lançamentos da You,Inc em 2014 será possível por conta do aporte do sócio norte-americano Paladin Real Estate Partners, maior fundo de investimentos imobiliários com foco na America Latina.

Após investimento inicial nos projetos da empresa, o fundo ampliou a parceria em 2012 com um aporte de capital de 150 milhões de dólares, que será concluído em 2016.

Além do Paladin, o fundo Vista Real Estate - da Gestora GPS e do fundo de private equity NEO Investimentos - passou a integrar, no ano passado, o grupo de investidores em projetos da You,Inc, com alocação inicial de 50 milhões de reais.

O executivo não descarta o aporte de novos sócios. No entanto, acredita que uma abertura de capital pelos moldes tradicionais não seja o ideal para a companhia.

"Não no mercado Bovespa, mas talvez num mercado de entrada para empresas médias. Um Bovespa Mais pode ser viável. Por enquanto não é", disse.

Muszkat acredita na demanda para os empreendimentos da companhia, focados em imóveis residenciais de até 90 metros quadrados, localizados em São Paulo e com preço entre 350 mil e 800 mil reais.

No ano passado, as principais construtoras e incorporadoras listadas em bolsa tiveram um ambiente adverso, com a venda de estoques em detrimento dos lançamentos, e um trabalho para reduzir despesas e recuperar margens.

Na You,Inc, o executivo disse não ter tido este tipo de problema. "É um segmento que não teve qualquer tipo de problema, lançamos no final do ano passado e todos venderam muito bem. Estamos confiantes no médio-longo prazo", afirmou.

A empresa comercializou mais de 80 por cento de todas as unidades lançadas desde 2010. Os cerca de 20 por cento em estoque, no entanto, estão pouco acima do objetivo da empresa.

"A minha média não é os 20 por cento", disse, creditando o estoque maior ao lançamento de sete empreendimentos no último bimestre de 2013. No prazo de cerca de 90 dias, o patamar pode baixar para algo entre 13 e 15 por cento, disse