Incra assina termo para reduzir desmate no PA Pela primeira vez, o Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra), responsável pela gestão ambiental de áreas de assentamento, compromete-se a trabalhar pelo fim do desmatamento no Pará. O órgão assinou, em Marabá, o Pacto pelo Fim dos Desmatamentos e Queimadas Ilegais, com a prefeitura e a ONG TNC.