Incra vai licenciar 76 assentamentos no TO O Incra do Tocantins realiza amanhã licitação para contratar empresa especializada na elaboração de projetos ambientais. O objetivo é licenciar 76 assentamentos. A previsão de investimento é de R$ 613.127,82, que deve beneficiar 4.352 famílias. A ação atende a determinações do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2008. Desde a assinatura já foram expedidas licenças para 48 projetos. Tramitam ainda no Estado processos de licenciamento de outros 128 assentamentos.