Incra vai pedir reintegração de assentamento invadido

Segundo ele, quase a metade dos 74 lotes do assentamento administrado pelo Incra estaria em situação irregular. As unidades teriam sido transferidas sem obedecer à ordem de famílias cadastradas pelo próprio Incra. "A área é objeto de especulação imobiliária e tem lote que foi vendido por R$ 200 mil", disse. No sábado, a chegada da Polícia Militar impediu um conflito entre os invasores e assentados. De acordo com Jair Negrão, integrante do MST da Base, os ocupantes de um carro que passava pela estrada do assentamento fizeram disparos com armas de fogo contra os barracos. Ninguém foi atingido, mas os sem-terra prepararam-se para uma reação. "Os compradores de lotes formaram uma milícia para nos amedrontar", denunciou Negrão.

A PM informou que os barracos e veículos que estavam nas imediações foram revistados, mas não havia armas de fogo. A superintendência do Incra em São Paulo informou que tem feito vistorias para notificar ocupações irregulares no assentamento São Pedro e região. O órgão informa, no entanto, que o número de lotes em situação irregular nesse assentamento é de apenas seis, sendo que o motivo da irregularidade em dois lotes é a morte de seus titulares. A partir da notificação desses casos, o Incra irá definir como se dará a destinação das áreas segundo os critérios técnicos.