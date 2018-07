Incrições para o ProUni começam neste sábado

Interessados nas bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) podem fazer inscrição a partir deste sábado, 14, até o dia 19 de janeiro no site http://siteprouni.mec.gov.br.

Além de ter feito o Enem 2011, com um mínimo de 400 pontos na média das cinco notas do exame e pelo menos nota mínima na redação, o candidato deve ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou, em caso de escola particular, na condição de bolsista integral.

Ao todo, estão sendo oferecidas 195.030 bolsas para novos alunos que vão ingressar no ensino superior no primeiro semestre de 2012. São 98.728 bolsas integrais e 96.302 bolsas parciais.

No site prounialuno.mec.gov.br/, o candidato pode consultar o total de vagas de cada curso, distribuído por escola. Participam do ProUni 1.321 instituições de ensino, entre universidades, centros universitários e faculdades.

Renda

Podem se candidatar às bolsas integrais, de 100%, estudantes com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 933,00). As bolsas parciais, de 50%, são destinadas a candidatos com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa (R$ 1.866,00).

Professores da rede pública de ensino básico que concorrem a bolsas em cursos de licenciatura, curso normal superior ou de pedagogia não precisam cumprir o critério de renda, desde que estejam em efetivo exercício e integrem o quadro permanente da escola na qual atuam.

Os indígenas, negros, pardos e pessoas com deficiência devem pleitear bolsas referentes a ações afirmativas.

Criado em 2004, o ProUni já concedeu 919 mil bolsas de estudos em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

Cronograma

Haverá uma única etapa de inscrição no ProUni, com duas chamadas para convocação dos candidatos pré-selecionados. Ao inscrever-se, o estudante poderá escolher até duas opções de curso e de instituição.

A primeira chamada será divulgada em 22 de janeiro (domingo). A partir do dia seguinte, até 1.º de fevereiro, o candidato pré-selecionado terá prazo para comparecer à instituição de ensino para apresentar a documentação e providenciar a matrícula. A segunda chamada está prevista para 7 de fevereiro, com prazo para matrícula e comprovação de informações até o dia 15.

Espera

Após as duas chamadas, os candidatos não pré-selecionados ou aqueles que foram pré-selecionados em cursos sem formação de turma podem manifestar interesse em fazer parte da lista de espera, que será usada pelas instituições participantes do programa para a ocupação das bolsas eventualmente ainda não preenchidas.

O período para manifestação de interesse na lista irá de 22 a 24 de fevereiro. Ao fim desse prazo, serão feitas duas convocações dos integrantes. A primeira, a partir de 27 de fevereiro, com prazo para comprovação de documentos e matrícula de 28 do mesmo mês até 2 de março. A segunda, em 9 de março, com prazo de 12 a 15 de março.