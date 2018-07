Indaiatuba em SP tem 1º caso de latrocínio em 2009

Ao sair do estabelecimento, no bairro Califórnia, Rafael Laurindo Guerra, de 26 anos, e o funcionário, Hugo Henrique de Carvalho, de 18 anos, foram surpreendidos por um assaltante. Guerra reagiu ao assalto, foi baleado no peito e no abdome e morreu. Carvalho levou um tiro no pescoço e está internado. Ele não corre risco de morrer. O assaltante fugiu a pé com um colar de ouro, um relógio e um celular das vítimas.