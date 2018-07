Indaiatuba oferece 'bike ecológica' de graça

Nos moldes do programa adotado em São Paulo em maio, o Ecobike de Indaiatuba tem como grande vantagem a gratuidade e o uso de materiais com menor impacto ambiental. "A cidade não tem problemas de excesso de veículos ou congestionamentos. Mas queríamos estimular o uso das bicicletas como meio de transporte", diz o secretário de Obras, Vias Públicas e Trânsito, José Carlos Selone.

Para reforçar o caráter ambiental da medida, a prefeitura foi buscar na cidade vizinha de Salto uma empresa que produzia quadros "ecológicos". As ecobikes, como foram chamadas, têm o quadro feito com garrafas PET recicladas. A bike ecológica, segundo a prefeitura, é flexível, não enferruja, elimina a solda e pintura e não precisa de amortecedor.

Qualquer pessoa com mais de 18 anos, ou menor acompanhado pelo pai ou pela mãe, poderá usar as bicicletas por um período de 4 horas - na capital, há uma taxa e uma mensalidades. As bikes ficarão disponíveis de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h ; e, no fim de semana, das 9h às 12h e das 14h às 18 h. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.